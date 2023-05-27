Зберегти комфорт і стиль під час вагітності можна за допомогою правильного вибору одягу та взуття. 24 Канал зібрав поради, дотримуючись яких ви зможете насолодитися цією особливою подорожжю повною мірою.

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Одяг

Вибирайте одяг з еластичних і дихаючих тканин, таких як бавовна, трикотаж або спандекс. Ці матеріали пропонують комфорт і простір для живота, що росте. Сукні з ампірною талією та А-силуету є чудовим вибором. Вони підкреслюють найстрункішу частину тіла і м’яко обтікають ваш зростаючий живіт.

Інвестуйте в джинси та штани для вагітних з еластичними або регульованими поясами. Вони запропонують підтримку та гнучкість для вашої мінливої ​​форми.

Комфорт під час вагітності / Фото unsplash

Спідня білизна

Переконайтеся, що у вас є бюстгальтери для вагітних, які забезпечать підтримку та адаптуються до змінного розміру грудей. Розгляньте безшовну, дихаючу та еластичну спідню білизну.

Взуття

Обирайте взуття з належною підтримкою та амортизацією, щоб зменшити будь-який дискомфорт або набряк стопи. Шукайте моделі на низьких підборах або плоскій підошві, яке забезпечує стабільність. Уникайте високих підборів, які будуть напружувати спину та підвищувати ризик падіння.

На пізніх термінах вагітності вам може стати складно нахилятися, туфлі або кеди на липучках забезпечують зручність і легкість.

Якщо вам потрібна додаткова опора, розгляньте можливість використання ортопедичних устілок у вашому взутті, щоб полегшити біль або дискомфорт у стопі.