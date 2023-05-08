Існують домашні засоби від нудоти під час вагітності, які є натуральними, м’якими та безпечними – як для вагітної, так і для дитини. Деякими з них жінки користуються вже багато поколінь.

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Ранковий розпорядок

Не вставайте занадто швидко і не підіймайтеся одразу відразу після пробудження. Варто залишати біля ліжка невеликий перекус, який ви з'їсте відразу після пробудження. Це має бути щось легкозасвоюване, але разом з тим таке, що дає енергію та підвищує рівень цукру в організмі. Вам знадобиться лише половина банана, кілька крекерів або здорових чипсів.

Зволоження організму

Якщо під час вагітності вас нудить, постарайтеся щодня випивати близько 2 літрів негазованої води. Не змішуйте напої з їжею, тому що тоді виникне відчуття переїдання, що негативно позначається на нудоті.

Особливий стан для кожної жінки / Фото unsplash

На додаток до води можна обрати лимонади або імбирні напої.

Правильне харчування

Легкі страви дозволяють не почуватися мляво, а це дуже важливо в першому триместрі, коли і так в організмі вагітної відбувається справжня революція. Важливим елементом їжі також є відсутність переїдання – краще їсти менше і частіше і не допускати почуття голоду.

Також на деякий час відмовтеся від жирної, важкої і шкідливої ​​їжі, включіть у свій раціон імбир, який заспокійливо діє на нудоту і блювоту.

Варто завжди мати при собі невеликі перекуси – як і у випадку ранкової нудоти, перекус впродовж дня також може полегшити ваш стан та запобігти голоду.

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