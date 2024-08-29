Не все так просто: як працюватимуть садочки в Україні з 1 вересня

З початком навчального року батьків хвилює питання про те, як працюватимуть дитячі садочки. Забезпечення безпеки дітей та організація освітнього процесу є ключовими завданнями для освітніх закладів.

Садочок – чудове місце, де дитина може навчатися та взаємодіяти з дітьми, інформує Baby 24. Проте важливо, щоб садочки забезпечували комфортне та безпечне середовище для наймолодших українців. Через повномасштабне вторгнення у багатьох областях довелося закрити садки, в яких не облаштовані бомбосховища.

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Як працюватимуть садки в Україні

Дитячі садочки докладають максимум зусиль, щоб попіклуватися про безпеку дітей. Вони співпрацюють з місцевими органами влади та правоохоронними органами, щоб максимально мінімізувати ризики. В Україні станом на кінець серпня 2024 року функціонують 11 918 закладах дошкільної освіти.

Основним форматом роботи садків залишається очне (денне) навчання. Однак через безпекову ситуацію в різних регіонах керівники військових адміністрацій можуть запроваджувати дистанційне або змішане навчання.

Пріоритетними напрямками дошкільної освіти на 2024 – 2025 навчальний рік залишаються безпечність освітнього середовища, забезпечення доступності та якості освіти для всіх дітей, незалежно від їхнього місця проживання чи соціального статусу,

– зазначає Євгенія Смірнова, заступниця Міністра освіти і науки України.

За її словами, особлива увага приділятиметься дітям з особливими освітніми потребами та дітям із сімей, що постраждали від війни. Для них повинні створити безбар’єрне, дружнє і підтримуюче освітнє середовище, де кожна дитина зможе розкрити свій потенціал.

До прикладу, у Харкові продовжать функціонувати дитсадки, які організували на станціях метро. За словами керівниці міського департаменту освіти Ольги Деменко, дитсадки в метро поки розраховані лише для дітей дошкільного віку та направлені саме на підготовку до школи. Якщо ж говорити про молодших діточок, то для організації навчального процесу для них Харків поки що не має достатнього ресурсу.

У Запорізькій області також працюють підземні дитячі садки. Через їх особливе розташування діти перебувають у дитсадках до трьох годин на день.

Дистанційний формат роботи дитсадків

У випадку, якщо дитячий заклад перебуває в зоні потенційної небезпеки, але не має можливості облаштувати укриття, перевага надається дистанційній формі освіти. Таких закладів в Україні 1 933.

У МОН наголошують на важливості партнерської взаємодії між педагогами та батьками дошкільнят у таких умовах.



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