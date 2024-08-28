Не варто сподіватися, що дитина одразу повернеться до навчального режиму. Однак ви можете коригувати деякі фактори, які точно допоможуть їй повернутися у тонус.

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Сон

Під час канікул ми могли давати дітям певну свободу, однак зараз важливо повертати звичний графік. Кількість сну – показник індивідуальний, але в середньому показники такі:

діти молодшої школи повинні спати 10 – 12 годин на добу;

діти середньої та старшої школи – 9 – 12 годин.

Регулярність режиму дня допоможе дітям почуватися впевнено та комфортно.

Рухливість

Сучасні діти багато часу проводять за гаджетами, однак зараз важливо повертати їх в активний темп життя. Фізичне навантаження не лише сприяє кращій засвоюваності інформації, а й дуже важливі для загального розвитку дитини.

Окрім того, важливо поговорити з дитиною про те, як важливо відвідувати уроки фізичної культури.

Робота зі стресом

Перший час після канікул може бути для дітей стресом. Збільшення навантаження, нові предмети – підвищенню рівня кортизолу сприяють багато факторів. Постійно говоріть з дитиною та слідкуйте за її станом. Якщо він погіршується впродовж тривалого часу – обов'язково зверніться до фахівця.

Раніше ми писали про те, чому діти перестають слухати батьків і які помилки роблять дорослі.