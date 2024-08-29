Садик – замечательное место, где ребенок может учиться и взаимодействовать с детьми, информирует Baby 24. Однако важно, чтобы садики обеспечивали комфортную и безопасную среду для молодых украинцев. Из-за полномасштабного вторжения во многих областях пришлось закрыть сады, в которых не обустроены бомбоубежища.

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Как будут работать садики в Украине

Детские сады прилагают максимум усилий, чтобы позаботиться о безопасности детей. Они сотрудничают с местными органами власти и правоохранительными органами, чтобы максимально минимизировать риски. В Украине по состоянию на конец августа 2024 года функционируют 11 918 учреждениях дошкольного образования.

Основным форматом работы садов остается очное (дневное) обучение. Однако из-за ситуации с безопасностью в разных регионах руководители военных администраций могут вводить дистанционное или смешанное обучение.

Приоритетными направлениями дошкольного образования на 2024 – 2025 учебный год остаются безопасность образовательной среды, обеспечение доступности и качества образования для всех детей, независимо от их места жительства или социального статуса,

– отмечает Евгения Смирнова, заместитель Министра образования и науки Украины.

Она добавляет, что особое внимание будет уделяться детям с особыми образовательными потребностями и детям из семей, пострадавших от войны. Мы должны создать для них безбарьерную, дружественную и поддерживающую образовательную среду, где каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал.

К примеру, в Харькове продолжат функционировать детсады, которые организовали на станциях метро. По словам руководительницы городского департамента образования Ольги Деменко, детсады в метро пока рассчитаны только для детей дошкольного возраста и направлены именно на подготовку к школе. Если говорить о младших детишек, то для организации учебного процесса для них Харьков пока не имеет достаточного ресурса.

В Запорожской области также работают подземные детские сады. Из-за их особого расположения дети находятся в детсадах до трех часов в день.

Дистанционный формат работы детсадов

В случае, если детское учреждение находится в зоне потенциальной опасности, но не имеет возможности обустроить укрытие, предпочтение отдается дистанционной форме образования. Таких заведений в Украине 1 933.

В МОН отмечают важность партнерского взаимодействия между педагогами и родителями дошкольников в таких условиях.



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