Стосунки з дітьми будуть фантастичними: який простий "інгредієнт" для цього потрібен

16 серпня 2024, 08:27
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Джерело:

News Medical

Усі батьки хочуть, аби їхні стосунки з дітьми були щирими та щасливими. І фундаментом для успіху є один простий фактор.

Відкриття вчених 

Непорозуміння між батьками та дітьми – це проблема, якій вже тисячі років. Однак після багатьох досліджень вчені з'ясували, що один достатньо лише одного фактору, аби одним зусиллям подолати багато бар'єрів. 

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Йдеться про таку звичну для всіх нас річ як гумор. Сміх – це один із інструментів щастя, і його застосування у вихованні є гарним рішенням для того, щоб не лише уникнути непорозуміння, а й будувати глибокі та довірливі стосунки. 

Як гумор допомагає 

Діти, в кого у стосунках з батьками був присутній гумор, частіше відзначали їх як неформальні та щасливі. Також більшість цих дітей вважає, що батьки чудово впоралися зі своєю роллю у вихованні. 

Вчені також виокремили кілька факторів, на які впливає гумор: 

  • зниження стресу;
  • розвиток когнітивної гнучкості;
  • творчий підхід до розв'язання проблем;
  • вищий показник стійкості. 

Однак автори дослідження наголошують: важливо, аби батьки залишалися авторитетами для дітей, буля для них орієнтиром та прикладом. 

Раніше ми писали про те, чому краще не використовувати фразу "Ти можеш все", коли йдеться про мотивацію дитини. 