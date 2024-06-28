Залежність дитини від гаджетів: як батькам вирішити цю проблему

Багато батьків зіштовхуються з ситуацією, коли дитина проводить увесь свій вільний час перед екраном мобільного телефона чи іншого пристрою. Згідно з останніми дослідженнями, є дієві методи, які допоможуть позбутися цієї проблеми.

Обмеження часу, проведеного дітьми перед екранами, є складним завданням. Однак нове дослідження з Університету Каліфорнії в Сан-Франциско показує, що певні дії батьків є дуже ефективними для зменшення використання екранного часу їхнього чада.

Цікаво "Чому ти сумний?": які запитання не варто ставити дітям

Ефективні стратегії для батьків

Це дослідження демонструє, що батьки дійсно можуть мати значний вплив на екранний час своїх дітей, використовуючи певні стратегії та встановлюючи правила вдома.



Як допомогти дитині якісно проводити свій час / Фото unsplash

Опитування серед підлітків віком 12 – 13 років та їхніх батьків виявило, що обмеження використання екранних пристроїв у спальнях та під час їжі є найефективнішими стратегіями. Дослідники підкреслюють важливість встановлення чітких правил та їх дотримання.

Батьки своєю чергою також мають демонструвати здорове відношення до будь-яких пристроїв вдома. Дослідження виявило, що батьки, які самі обмежують свій екранний час, показують хороший приклад для своїх дітей.

Дослідження також показує, що важливо залучати дітей до обговорення правил використання екранних пристроїв. Це допомагає дітям зрозуміти причини обмежень і легше їх приймати.

Актуально під час відпустки: як полегшитиз дитиною.