Коли діти стають млявими, без настрою, родичі можуть почати хвилюватися. Варто дізнатися, як почати розмову з дитиною про емоції. "Чому ти сумний?", – неправильне запитання. Є набагато кращі способи вивести дитину на душевну розмову.

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Як проводити з дитиною розмови про емоції

Гарною основою для щирої розмови про почуття є, перш за все, почуття безпеки. Його неможливо побудувати, якщо дитина відчуває тиск з боку батьків. Не варто тиснути та навіювати власну думку щодо поведінки дитини та її почуттів.

Бути з дитиною на одній хвилі дуже важливо / Фото unsplash

Необхідно створити комфортний простір. Іноді гарним початком буде прозаїчна розмова про те, як пройшов ваш день. Розкажіть про позитивні моменти, а також про труднощі своїх буднів. Лише потім ставте запитання.

Підкресліть, що ви – команда

Якщо ви дасте своїй дитині зрозуміти, що вона завжди може на вас розраховувати, що б не сталося, ви її підтримаєте та створите гарну атмосферу довіри.

Молодші діти ще не вміють виражати свої емоції. Тут може допомогти малювання. Малюючи, дитина не тільки впорядкує свої думки, але й розслабиться і, можливо, покращить собі настрій.

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