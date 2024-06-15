Зліт і посадка можуть бути незручними для багатьох людей через зміни тиску, але в той час, як дорослі можуть жувати жуйку, дітки не завжди можуть собі допомогти. Тож у відповідь на біль крихітні малюки зазвичай плачуть, і це також може дуже засмучувати батьків.

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Методи, що справді працюють

За словами пілота з Сіднея Джиммі Ніколсона є способи зупинити плач дитини в літаку. У нещодавньому відео TikTok пілот пояснив, що провів мінімальне дослідження, запитавши багатьох мам і знайшов дві речі, які працюють.

Малеча у літаку / Фото unsplash

Літак збільшує висоту, гази в тілі розширюються, як коли ви випускаєте повітряну кулю. Опускайтеся, гази повинні покинути ваше тіло. Виходять через ваші вуха, ніс або інші частини тіла. Ми, дорослі, ми можемо ковтати, жувати жуйку, виконувати спеціальну техніку дихання, яка може прочистити вуха,

– пояснює пілот.

Діти не можуть робити це, щоб зняти тиск, але батьки могли б їм у цьому допомогти. Слід годувати грудьми під час опускання. Це працює, рух смоктання та ковтання позбавляє від газів, що застрягли у вухах і пазухах, стверджує пілот.

Батьки в розділі коментарів до відео погодилися, що цей метод спрацював для них, а одна людина сказала: "Пляшка щоразу під час зльоту та приземлення! Я даю дитині приблизно через одну-дві хвилини після зльоту".

Це слід знати: які речі дитина пам'ятає все життя.