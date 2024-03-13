Як підвищити IQ дитини

IQ людини залежить від генетики, навколишнього середовища та індивідуальних рис. Однак в Японії переконані, що треба підвищувати рівень когнітивних здібностей дитини, і втілити цю ідею в життя допоможуть кілька простих практик.

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Перше, до чого заохочують японських дітей, це допитливість. Прогулянки на природі, відвідування музеїв та інтерактивні навчальні ігри повинні стати постійною практикою, аби процес пізнання чогось нового став безперервним.

Велику увагу в Японії приділяють читанню. Тут радять оточити дитину книгами з раннього дитинства, аби вони якомога раніше стали частиною її повсякдення.

До розвитку дітей потрібно докладати зусилля / Фото Pixabay

Ще один секрет у працьовитості та наполегливості. Важливо навчати дитину не опускати руки після невдач та бути готовою важко працювати заради того, аби отримати бажане.

Також вкрай важливо навчити дитину мислити у формі вирішення проблем. Декомпозиція завдань та пошук оптимальних шляхів для досягнення мети неабияк сприяють розвитку дитини.

Звісно, розвиток дитини прямо залежить від її здоров'я, тому у Японії з дитинства привчають до здорового способу життя. Дитина повинна багато рухатися, їсти корисну та збалансовану їжу, а також добре спати. Без будь-якого з цих компонентів здоров'я дитини може бути під загрозою, і тоді про розвиток не зможе бути й мови.