Маленька зірка, яка фотографує відомих людей

Цзоу Шенгю лише 9 років, але вона вже встигла сягнути світових висот. Її кар'єра триває лише 4 роки, але вона вже встигла попрацювати із найбільшими зірками не лише Азії, а й Голівуду.

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Дівчинка навчається лише в четвертому класі, але вже стала "своєю" у світі зіркового бомонду. Вона навіть встигла попрацювати із самим Джейсоном Момоа!

Момоа з радістю погодився на фотосесію з Цзоу Шенгю / Фото з інстаграму sheng.rain

Захоплення дівчинки почалося з подарунка батька, який працює фотографом. Він заохочував малечу дивитися на світ через об'єктив, і зовсім скоро вона почала робити успіхи. Зараз її роботи переглядає аудиторія у сотні мільйонів користувачів соцмереж.

Працювати з Момоа було хвилююче. Мені потрібно було говорити з ним англійською, тому я нервувала, але він дуже добрий, тому все пройшло чудово,

– пригадує дівчинка.

Цікаво, що знаходяться критики, які намагаються знівелювати талант дитини та запевняють, що успіх її фото – в обробці. Сама ж маленька зірка зізналася, що батько лише зрідка їй допомагає, але вона ніколи не використовує фільтрів та не вдається до надто глибокої обробки фото.