Как повысить IQ ребенка

IQ человека зависит от генетики, окружающей среды и индивидуальных черт. Однако в Японии убеждены, что надо повышать уровень когнитивных способностей ребенка, и воплотить эту идею в жизнь помогут несколько простых практик.

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Первое, к чему поощряют японских детей, это любознательность. Прогулки на природе, посещение музеев и интерактивные обучающие игры должны стать постоянной практикой, чтобы процесс познания чего-то нового стал непрерывным.

Большое внимание в Японии уделяют чтению. Здесь советуют окружить ребенка книгами с раннего детства, чтобы они как можно раньше стали частью его повседневной жизни.

К развитию детей нужно прилагать усилия / Фото Pixabay

Еще один секрет в трудолюбии и настойчивости. Важно учить ребенка не опускать руки после неудач и быть готовым тяжело работать ради того, чтобы получить желаемое.

Также крайне важно научить ребенка мыслить в форме решения проблем. Декомпозиция задач и поиск оптимальных путей для достижения цели изрядно способствуют развитию ребенка.

Конечно, развитие ребенка напрямую зависит от его здоровья, поэтому в Японии с детства приучают к здоровому образу жизни. Ребенок должен много двигаться, есть полезную и сбалансированную пищу, а также хорошо спать. Без любого из этих компонентов здоровье ребенка может быть под угрозой, и тогда о развитии не сможет быть и речи.