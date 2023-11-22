Надворі вже лежить сніг, повітря пронизує мороз, а отже, найближчі місяці нас чекає особливе зимове життя. У цей період усі батьки хочуть вберегти здоров'я свого чада, і допоможуть у цьому кілька простих правил.

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Одягати з розумом

Оскільки взимку буває вкрай холодно, ми збільшуємо кількість шарів одягу на наших дітях. Це цілком правильний та логічний крок, але дуже важливо не перестаратися, особливо, якщо йдеться про дітей, які вже здатні самі бігати. Активність завжди передбачає виділення поту, і якщо його буде надто багато просто на холодній вулиці, то доведеться боротися з багатьма негативними наслідками.

Опалення вдома повинно бути помірним

Коли надворі холодно, виникає велика спокуса добре погрітися у помешканні. На жаль, це поширена помилка, до якої часто вдаються дорослі. Пам'ятайте, що дитина повинна спати у звичайній зимовій піжамі під звичайною ковдрою – це найкращий орієнтир, який дозволить правильно регулювати температуру у помешканні.

Не забувайте про засоби догляду

Як і влітку, варто потурбуватися про шкіру малюка. У цьому допоможуть лосьйони та гіпоалергенні зволожуючі засоби на основі вазеліну, які діятимуть як бар’єр для утримання вологи. Також змащуйте відкриті частини тіла спеціальним зимовим кремом.

Чохол на колясці – це ще один шар одягу

Доволі часто батьки не враховують теплі "човники", які кладуть до коляски взимку. Через це дитина може перегрітися, що особливо небезпечно при низьких температурах. Втім, також варто пам'ятати, що діти, які ще не рухаються самостійно, замерзають швидше, тому обов'язково потрібно попіклуватися, аби їхні рученьки та ніжки були в теплі.

Віруси нікуди не зникли

Взимку наш імунітет ослаблюється, тому діти стають більш сприятливими до хвороб. Вберегтися від небезпеки допоможуть прості правила: усі повинні мити руки, обмежувати контакт з тими, хто погано почувається тощо. У людних місцях можна прикривати носик та ротик дитини шарфиком, але також не забувайте трішки роздягати її, коли заходите у теплий простір.