Виховання дітей є однією з найбільш виснажливих робіт у світі, діти завжди можуть підняти настрій. Навіть якщо ви почуваєтеся втомленими, просто глибоко вдихніть і пам’ятайте, що саме ці маленькі моменти радості роблять всю важку роботу батьків вартою того. Батьки у мережі поділилися смішними моментами з сімейного життя.

До теми І сміх і гріх: ці фото доводять, що сімейне життя з дітьми нудним не буває

У когось ще є дитинча бобра? Довелося знайти спосіб захистити ліжечко,

– сміється мама.

Неймовірні вчинки дітей / Фото Reddit

Моя 3-річна дитина мене лякає

Оце так виховання / Фото Reddit

Мій малюк насипає новенький пакетик чіпсів у собачу миску, щоб просто з’їсти їх із миски,

– бідкається мама.

Разом їсти смачніше / Фото Reddit

Скажи мені, що у тебе є 3-річна дитина, не кажучи мені, що у тебе є 3-річна дитина.

Смакота / Фото Reddit

Мої діти зробили сніговика, єдина проблема. Вони користали очі з Хелловіну,

– розповідає шокований тато.

Оце так витвір мистецтва / Фото Reddit

Моя дівчинка сама захотіла відкрити банан. І так, їй це вдалося,

– гордиться мама.

Винахідлива дитина / Фото Reddit