Виховання дітей є однією з найбільш виснажливих робіт у світі, діти завжди можуть підняти настрій. Навіть якщо ви почуваєтеся втомленими, просто глибоко вдихніть і пам’ятайте, що саме ці маленькі моменти радості роблять всю важку роботу батьків вартою того. Батьки у мережі поділилися смішними моментами з сімейного життя.
До теми І сміх і гріх: ці фото доводять, що сімейне життя з дітьми нудним не буває
У когось ще є дитинча бобра? Довелося знайти спосіб захистити ліжечко,
– сміється мама.
Неймовірні вчинки дітей / Фото Reddit
Моя 3-річна дитина мене лякає
Оце так виховання / Фото Reddit
Мій малюк насипає новенький пакетик чіпсів у собачу миску, щоб просто з’їсти їх із миски,
– бідкається мама.
Разом їсти смачніше / Фото Reddit
Скажи мені, що у тебе є 3-річна дитина, не кажучи мені, що у тебе є 3-річна дитина.
Смакота / Фото Reddit
Мої діти зробили сніговика, єдина проблема. Вони користали очі з Хелловіну,
– розповідає шокований тато.
Оце так витвір мистецтва / Фото Reddit
Моя дівчинка сама захотіла відкрити банан. І так, їй це вдалося,
– гордиться мама.
Винахідлива дитина / Фото Reddit