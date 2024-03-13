Це хочуть знати усі батьки: як навчити дітей їсти менше солодкого
Усі діти обожнюють солодке, однак велика кількість доданого цукру може серйозно їм нашкодити. Що ж робити, аби малюки свідомо споживали меншу кількість солодкого?
Діабет, карієс, ожиріння, проблеми із серцево-судинною системою – споживання великої кількості солодощів може спровокувати багато негараздів зі здоров'ям. Діти цього не розуміють, на першому місці для них стоять смак та задоволення.
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Однак батьки можуть посприяти закладанню корисних харчових звичок, які вбережуть здоров'я дитини. Тут немає нічого складного, все, як завжди, вирішує дисципліна.
- Не треба закінчувати прийом їжі солодким
Дуже багато дорослих грішать тим, що завершують кожен прийом їжі "чимось солоденьким". У результаті дитина навчається тієї самої поведінки, і знайти аргументи проти цього буде складно. Для солодкого краще знайти інший час, і бажано, щоб це було не надто часто.
- Не робіть великі запаси солодощів
Дитині буде вкрай важко відмовити собі у задоволенні поласувати солоденьким, коли просто на її очах буде велика кількість смаколиків. Краще купувати солодке за відповідної потреби, а не спокушати малюків постійною наявністю солодощів.
Дітям складно відмовлятися від солодкого / Фото Pixabay
- Не треба карати забороною солодкого
Дуже поширена помилка, яку допускають батьки. Мовляв, заборона солодкого мала спровокувати гарну поведінку задля дозволу на бажані солодощі, чи не так?
Насправді ж у такий спосіб ви підкреслюєте важливість солодкого у житті дитини, внаслідок чого вона буде хотіти його ще більше.
- Акцент на фруктах
Фрукти дуже корисні для дітей, тож очевидно, що це здорова альтернатива для солодкого. Потурбуйтеся про те, аби вдома завжди були фрукти, і не забувайте власним прикладом підтримувати цю звичку. Завжди пам'ятайте, що діти схильні копіювати поведінку, тому перш ніж взятися до них варто відповідати критеріям, які ви озвучите малечі.