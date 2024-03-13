Это хотят знать все родители: как научить детей есть меньше сладкого

Все дети обожают сладкое, однако большое количество добавленного сахара может серьезно им навредить. Что же делать, чтобы малыши сознательно потребляли меньшее количество сладкого?

Диабет, кариес, ожирение, проблемы с сердечно-сосудистой системой – потребление большого количества сладостей может спровоцировать много проблем со здоровьем. Дети этого не понимают, на первом месте для них стоят вкус и удовольствие.

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Однако родители могут поспособствовать закладке полезных пищевых привычек, которые уберегут здоровье ребенка. Здесь нет ничего сложного, все, как всегда, решает дисциплина.

Не надо заканчивать прием пищи сладким

Очень многие взрослые грешат тем, что завершают каждый прием пищи "чем-то сладеньким". В результате ребенок учится тому же поведению, и найти аргументы против этого будет сложно. Для сладкого лучше найти другое время, и желательно, чтобы это было не слишком часто.

Не делайте большие запасы сладостей

Ребенку будет крайне трудно отказать себе в удовольствии полакомиться сладеньким, когда просто на его глазах будет большое количество сладостей. Лучше покупать сладкое при соответствующей потребности, а не соблазнять малышей постоянным наличием сладостей.

Детям сложно отказываться от сладкого / Фото Pixabay

Не надо наказывать запретом сладкого

Очень распространенная ошибка, которую допускают родители. Мол, запрет сладкого должен был спровоцировать хорошее поведение для разрешения на желаемые сладости, не так ли?

На самом деле таким образом вы подчеркиваете важность сладкого в жизни ребенка, в результате чего он будет хотеть его еще больше.

Акцент на фруктах

Фрукты очень полезны для детей, поэтому очевидно, что это здоровая альтернатива для сладкого. Позаботьтесь о том, чтобы дома всегда были фрукты, и не забывайте собственным примером поддерживать эту привычку. Всегда помните, что дети склонны копировать поведение, поэтому прежде чем взяться за них стоит соответствовать критериям, которые вы озвучите малышам.