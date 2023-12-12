Нове революційне дослідження відкриває дивовижні факти про виховання дітей у стародавні часи. Ці дані проливають нове світло на нинішні методи догляду за маленькими дітьми, показуючи, що стародавні суспільства, мали кращі підходи до виховання дітей, ніж ми могли подумати.

Цікаво Дворічна американка потрапила у Книгу рекордів Гіннеса: вона вразила своїм рівнем IQ

Виховання дітей в кам'яному віці

Останнє наукове дослідження, проведене командою з Кембриджського університету, опубліковане в престижному журналі "Психологія розвитку", проливає нове світло на догляд за дітьми в кам’яному віці.

На відміну від сучасних дитячих садків і ясел, де один вихователь піклується про багатьох дітей, у стародавніх суспільствах мисливців і збирачів догляд був більш індивідуальним і залученим.

Вчені зосередилися на аналізі поведінки напівкочового племені Мбенджеле Баяка в Демократичній Республіці Конго. Вони виявили, що в цих громадах за немовлятами піклувалися до 10 різних людей на день, забезпечуючи їм майже постійну увагу та близькість.

Також важливим був контакт "шкіра до шкіри". Дослідження показали, що племена віддавали перевагу прямому фізичному контакту, який позитивно впливав на емоційний і фізичний розвиток дитини. У цій системі, де кілька людей піклуються про дитину, матір мала більше часу для відпочинку та інших обов’язків.

Порівняння з доглядом за дітьми в сучасному світі

На відміну від спільноти Mbendjele BaYaka, у розвинених країнах, таких як Канада та Нідерланди, діти проводять набагато менше часу в тісному контакті зі своїми вихователями. Сучасні системи догляду за дітьми часто зосереджені на тому, щоб батьки могли повернутися до роботи, а не на забезпеченні найкращого можливого догляду за дітьми.

Доктор Нікіл Чоудхарі та доктор Енні Свейнпол, автори дослідження, підкреслюють, що суспільства мисливців і збирачів можуть надати цінні підказки про природні потреби немовлят та їхніх матерів, сформовані в ході еволюції. Вони зазначають, що підтримка з боку громади у вихованні дітей не тільки зменшує ризик зневаги, але й формує у дітей більше відчуття безпеки та причетності.