Ісла МакНабб із штату Кентуккі потрапила до Книги рекордів Гіннеса у віці 2 років. Її досягнення визначили як "неймовірні таланти та найвищий рівень інтелекту серед однолітків".

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Як розповідають батьки дівчинки, вони помітили її вміння концентрувати увагу ледь не одразу, як принесли її з пологового будинку. Через це її 99-й процентиль інтелекту за шкалою Стенфорда – Біне їх не здивував.

Цікаво! Шкала Стенфорда – Біне була розроблена у 1916 році, в тесті використовують єдиний показник інтелекту. Зараз на Заході до тестування вдаються, щоб оцінити готовність дитини до школи та розподілити учнів за рівнем при вступі у виші.

Вже у віці 1 року Ісла почала вивчати кольори, цифри та алфавіт.

У 18 місяців вона самостійно вивчила алфавіт, а у два роки почала читати,

– розповів Джейсон, батько рекордсменки.

Саме тоді мати дівчинки Аманда запропонувала її перевірити, аби отримати шанс потрапити у Mensa International – спільноту для людей з високим рівнем IQ. Зазвичай психологи не тестують дітей віком до 2 років, але фахівці пішли назустріч батькам, коли самі побачили обдарованість Ісли.

Зараз дівчинка є наймолодшим учасником Mensa та відвідує дитячий садочок. Її результати вищі за середні з багатьох предметів, але особливо добре їй вдаються математика та читання.