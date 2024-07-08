Краще, ніж за книжками: як навчити дитину писати букви – лайфхак від блогерок

8 липня 2024, 18:14
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм crafty.moms

Навчити дітей писати – доволі складне завдання. Однак якщо знати цікаві лайфхаки, то можна неабияк спростити собі завдання.

Дієвий лайфхак 

Стефані та Катріна – популярні блогерки, які діляться цікавими методиками навчання дітей. Одна з них стосується написання букв, яка вже допомогла багатьом батькам. 

Читайте також Оригінальне рішення: психологиня розповіла, як обернути дитячий час з гаджетами на користь

Для того, щоб спробувати його, потрібні лише картон, скотч, маркер та трішечки терпіння. 

Що треба робити: 

  • вирізаємо потрібну кількість карточок з картону;
  • малюємо на них букви;
  • обклеюємо карточки скотчем;
  • віддаємо карточки з маркером дитині, щоб вона обводила контури букв. 

От і все! завдяки цьому навчання стане куди цікавішим, ніж з абетки, і дитина одночасно непогано потренує свою каліграфію. 

Раніше ми писали про те, як виховати самостійну дитину. 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська