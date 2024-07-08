Дієвий лайфхак
Стефані та Катріна – популярні блогерки, які діляться цікавими методиками навчання дітей. Одна з них стосується написання букв, яка вже допомогла багатьом батькам.
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Для того, щоб спробувати його, потрібні лише картон, скотч, маркер та трішечки терпіння.
Що треба робити:
- вирізаємо потрібну кількість карточок з картону;
- малюємо на них букви;
- обклеюємо карточки скотчем;
- віддаємо карточки з маркером дитині, щоб вона обводила контури букв.
От і все! завдяки цьому навчання стане куди цікавішим, ніж з абетки, і дитина одночасно непогано потренує свою каліграфію.
Раніше ми писали про те, як виховати самостійну дитину.