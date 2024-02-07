Мей Маск виховала Ілона Маска, який зараз є найбагатшою людиною у світі. Їй було нелегко, але сьогодні вона може з упевненістю сказати, що добре підготувала своїх дітей до життя у світі, де гроші відіграють важливу роль.

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Як виховати дитину, котра перетвориться в успішного дорослого

Маму Ілона Маска, неодноразово запитували, який рецепт вона застосувала, щоб виростити щасливу та повноцінну дитину. Адже всі батьки намагаються виконувати свою роль якнайкраще, але немає гарантії, що дитина буде щасливою дорослою людиною.

Дивовижна мама / Фото Інстаграм Мей Маск

Жінка стверджує, що не приділяла особливої ​​уваги нагляду за дітьми під час навчання та ніколи не карала їх у дитинстві.

Моя старша дитина, Ілон, виготовляє електромобілі, щоб зберегти навколишнє середовище, і запускає ракети в космос. Моя друга дитина, Кімбал, заснував ресторан, де готують з ферми до столу, і вчить дітей створювати фруктові та овочеві сади на занедбаних шкільних ділянках. Наймолодша, Тоска, продюсує та режисує фільми, а також керує власною розважальною компанією,

– каже Мей Маск.

За словами Мей Маск, головне — дозволити своїй дитині займатися тим, що їй подобається. З цієї причини вона ніколи не казала своїм дітям, які напрямки навчання вони повинні вибрати. Вона також зізналася, що ніколи не перевіряла їхні домашні завдання.

Хто така Мей Маск

Мей Маск є матір’ю Ілона Маска, але вона відома не лише тим, що виховала засновника Tesla. Мей є моделлю і однією з найстарших жінок, які з’являлися на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit Issue. Також вона дієтолог, яка опублікувала книги про звички здорового харчування, зокрема її мемуари 2021 року "Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху".

Як це трапилося: дитина застрягла в автоматі з іграшками.