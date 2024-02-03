Витівка маленького австралійця

З австралійцем Тімоті Гопером трапився випадок, якого бояться чи не усі батьки. Він з сином Ітаном розважався у торгівельному центрі міста Квінсленд. Варто було чоловікові відволіктися на одну мить, як його 3-річний малюк побіг шукати пригод.

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Увагу хлопчика привернув автомат з іграшками Hello Kitty. Ітан якимось дивом зумів залізти всередину автомата, однак шляху назад вже не було.

Тімоті не залишилося нічого іншого, ніж викликати на допомогу поліцію. На щастя, хлопчик виявився стійким до стресу та не злякався Ба навіть більше – малюк сміявся і уявляв себе царем гори, стоячи на іграшках.

Я розмовляв з ним весь час, Ітан сприйняв все з гумором. З часом ми будемо згадувати цей випадок як кумедну пригоду, – ділиться батько.

Для порятунку хлопчика поліції довелося розбивати скло ігрового автомата.

Хлопчик більше розхвилювався, коли ми хотіли його обійняти, аніж коли він був всередині автомата,

– розповів констебль Стюарт Павер.

Представники торгового центру вже зв'язалися з постачальником ігрових автоматів задля того, аби попередити можливість подібного інциденту у майбутньому.