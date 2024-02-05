Марія Тереза Борралло – досвідчена няня, яка вже працювала з принцем Джорджем. Після операції принцеси Уельської дітьми займався принц Вільям, однак йому доведеться повернутися до звичного ритму та передати повноваження няні.

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Є кілька правил, яких Марія Борралло повинна неухильно дотримуватися.

Не можна казати "діти "

Дітей з короліської родини потрібно називати лише на ім'я. Це повинно демонструвати повагу як до особистостей незалежно від того, скільки їм років.

Дозований час перед екраном

Принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї не можна проводити перед екраном телевізора чи планшета багато часу. Малювання, навчання та інші активності повинні проводитися без гаджетів, їх використання дозволене лише у випадку гострої потреби.

Сон – у строго визначений час

Відхід до сну у дітей принц та принцеси Уельських завжди відбувається о 19:00. Єдиним винятком стала коронація Чарльза III – діти були на церемонії та мусили дочекатися її звершення.

Ігри на відкритому повітрі обов'язкові

Велосипедні прогулянки, ігри з собаками, садівництво – молодим членам королівської родини є чим зайнятися на вулиці. Активність на відкритому обов'язкова, без неї не минає жоден день, якою б не була погода.

Коли йдеться про дисципліну – радитися

Кейт Міддлтон нікому не збирається передавати свій батьківський авторитет. Усе, що стосується дисциплінарних заходів, повинно обов'язково узгоджуватися з нею. Жодної свободи у вихованні своїх дітей вона не надає.