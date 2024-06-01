Вчені повідомили, що почали раніше виявляти сигнали, які свідчать про швидше статеве дозрівання. Це має багато ризиків, зокрема для здоров'я дітей.

Читайте також Діти-моделі: мережу підкорює оригінальний тренд з відомим брендом

Нещодавнє дослідження показало, що у молодого покоління менструація настає раніше, а час до її регулярності збільшився. Вивчення 70 тисяч учасниць Apple Women's Health Study показало, що з цією проблемою зіткнулися батьки та діти по всьому світу.

Це має велике значення, оскільки раннє менархе (перша менструація) і нерегулярні менструації пов'язані з пізнішими фізичними і психосоціальними проблемами можуть погіршити проблеми в галузях охорони здоров'я,

– розповіла докторка Єва Файнберг.

За її словами, менструація – один із найбільш важливих показників здоров'я юного покоління. Тривалі нерегулярні менструації можуть призвести до дисбалансу естрогену і прогестерону, а це підвищує ризик багатьох захворювань.

Серед причин проблеми називають вищий індекс маси тіла, харчування та вплив мікропластика.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.