Семья девочки с прекрасным именем Ясна прожила 13 лет в США, но вернулась на родину во время войны. По словам мамы, дочь быстро освоила профессию модели и ее карьера стремительно пошла вверх. В список брендов, с которыми уже успела сотрудничать Ясная, входят Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Carter's, Next и Kenneth Cole.

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Как все начиналось

Модельная карьера Ясны началась с работы для Ralph Lauren. Когда от компании пришло приглашение на примерку, мама девочки сначала подумала, что это шутка.

Я даже проигнорировала это оповещение. Вечером того же дня мне позвонила агент и удивленно спросила, почему мы не явились. На следующий день мы уже были на примерке. Оказывается, Ясны даже не нужно было проходить кастинг,

– поделилась Алина.

Первая фотосессия дочери состоялась благодаря портфолио, которое она сама сделала для Ясны. Этот случайный, но успешный старт стал фундаментом быстрого взлета карьеры маленькой украинки в модельном мире.