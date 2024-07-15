Дитина не пручатиметься: як нанести малюкам сонцезахисний крем та зберегти нерви – корисне відео

15 липня 2024, 16:22
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Джерело:

ТікТок ruamine

Зараз як ніколи важливо піклуватися про шкіру дітей. Сонце може завдати їй великої шкоди, однак малюки не завжди це розуміють.

Запобігти шкоді 

Ультрафіолетове випромінювання – це не те, з чим варто "знайомити" ніжну дитячу шкіру. Тим паче коли на вулиці нещадна спека. 

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Дитяча шкіра легко піддається опікам, тож сонцезахист – обов'язкова умова. Однак батьки часто вередують і не дають нанести захисний крем. Що ж робити у такому випадку?

Цікавий лайфхак

У ТікТок мама хлопчика поділилася геніальним лайфхаком. Потрібно наносити крем не руками, а за допомогою щітки та інших предметів, аби процес був більше схожим на гру!

Як без нервів наносити крем на дітей: відео 

Такий нехитрий спосіб робить дітей більш посидючими, а батькам зберігає багато нервів. 

Раніше ми писали про те, як не купувати дітям нові іграшки. 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська