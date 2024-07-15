Дитина не пручатиметься: як нанести малюкам сонцезахисний крем та зберегти нерви – корисне відео
Джерело:ТікТок ruamine
Зараз як ніколи важливо піклуватися про шкіру дітей. Сонце може завдати їй великої шкоди, однак малюки не завжди це розуміють.
Запобігти шкоді
Ультрафіолетове випромінювання – це не те, з чим варто "знайомити" ніжну дитячу шкіру. Тим паче коли на вулиці нещадна спека.
Цікаво Як захистити дітей від спеки: практичні поради
Дитяча шкіра легко піддається опікам, тож сонцезахист – обов'язкова умова. Однак батьки часто вередують і не дають нанести захисний крем. Що ж робити у такому випадку?
Цікавий лайфхак
У ТікТок мама хлопчика поділилася геніальним лайфхаком. Потрібно наносити крем не руками, а за допомогою щітки та інших предметів, аби процес був більше схожим на гру!
Як без нервів наносити крем на дітей: відео
Такий нехитрий спосіб робить дітей більш посидючими, а батькам зберігає багато нервів.
Раніше ми писали про те, як не купувати дітям нові іграшки.