Дітям треба дозволити бути собою

За словами Кортні Кокс, виховання доньки дається їй нелегко. Йдеться не про проблеми, а вміння відмовляти людині, яку любиш понад усе на світі.

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Коко Арнетт нещодавно виповнилося 19 років. Кортні Кокс дуже пишається донькою, однак зізнається, що інколи їй дуже важко. Зокрема, вона дуже довго вчилася говорити "ні" та намагалася ніяк не втручатися в особисте життя дитини.

Інші мене питають: "Чому ти дозволяєш Коко так багато косметики на обличчі?". Вона завжди носила макіяж, для неї це спосіб самовираження,

– розповіла акторка.

Такі щасливі разом / Фото courteneycoxofficial

Також вона не суперечила, коли Коко фарбувала волосся в інший колір. Зірка "Друзів" переконана, що батьки мусять дати дітям більше свободи і можливостей до самовираження, і саме в цьому їх головний обов'язок.

На думку зірки, чіткі і зрозумілі межі виставити буде завжди важко, але якщо не пробувати – ніколи не дізнаєшся, яким буде результат.

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