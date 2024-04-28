Детям нужно позволить быть собой

По словам Кортни Кокс, воспитание дочери дается ей нелегко. Речь идет не о проблемах, а умение отказывать человеку, которую любишь больше всего на свете.

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Коко Арнетт недавно исполнилось 19 лет. Кортни Кокс очень гордится дочерью, однако признается, что иногда ей очень тяжело. В частности, она очень долго училась говорить "нет" и старалась никак не вмешиваться в личную жизнь ребенка.

Другие меня спрашивают: "Почему ты разрешаешь Коко так много косметики на лице?" Она всегда носила макияж, для нее это способ самовыражения,

– рассказала актриса.

Такие счастливы вместе / Фото courteneycoxofficial

Также она не противоречила, когда Коко окрашивала волосы в другой цвет. Звезда "Друзей" убеждена, что родители должны дать детям больше свободы и возможностей к самовыражению, и именно в этом их главная обязанность.

По мнению звезды, четкие и понятные границы выставить будет всегда тяжело, но если не пробовать– никогда не узнаешь, каким будет результат.

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