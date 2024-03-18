Не треба вигадувати собі дієт та проблем: прості правила, які допоможуть схуднути мамам

Доволі часто молоді мами починають боротися із зайвою вагою. На жаль, більшість жінок роблять це через жорсткі дієти, що може завдати шкоди їхньому здоров'ю.

Якщо ви хочете схуднути після народження дитини, перше, що потрібно зробити – це відвідати лікаря та здати аналізи, інформує 24 Канал. Мова йде про здоров'я, тому гратися у самостійність тут не варто.

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Якщо ж візит до лікаря відкладається, то не можна сідати на жодну дієту. Варто розпочати з простих принципів, які не обмежать ваше повсякдення та точно не завдадуть шкоди здоров'ю.

Регулярне харчування

З народженням дитини на деякий час про нормований розклад доведеться забути. Однак регулярність прийомів їжі зберігати варто. Це дасть гарантію, що метаболізм буде у порядку, а дотримання здорового харчування не викликатиме жодного дискомфорту.

Неправильне схуднення може бути небезпечним / Фото Pixabay

Відмовтеся від перекусів

Якщо часто робити перекуси, то можна отримати зворотний ефект – сповільнення метаболізму. Також такий підхід буде стимулювати постійне вироблення шлункового соку, внаслідок чого відчуття голоду практично не зникатиме.

Спробуйте повернутися до 3-кратного раціону. У перервах намагайтеся нічого не споживати, а особливо – солодке.

Дотримуйтеся правила балансованої тарілки

Тут потрібно керуватися простим принципом:

1/4 – це білок;

1/2 – овочі, ягоди або фрукти;

решта – вуглеводи та корисні жири.

Більше рухатися

Жири важливі для гормональної системи, тому у жодному разі не можна від них відмовлятися.

Короткої прогулянки на свіжому повітрі цілком достатньо. Не варто одразу виснажувати себе важкими тренуваннями, тіло просто повинно бути у тонусі.

Пам'ятайте, що на початку і до консультації з фахівцем достатньо дотримання базових принципів. Усе решта потребує нагляду кваліфікованих спеціалістів, які допоможуть запобігти шкоди для здоров'я.

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