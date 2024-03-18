Если вы хотите похудеть после рождения ребенка, первое, что нужно сделать – это посетить врача и сдать анализы, информирует 24 Канал. Речь идет о здоровье, поэтому играть в самостоятельность здесь не стоит.

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Если же визит к врачу откладывается, то нельзя садиться ни на одну диету. Стоит начать с простых принципов, которые не ограничат вашу повседневность и точно не нанесут вреда здоровью.

Регулярное питание

С рождением ребенка на некоторое время о нормированном расписании придется забыть. Однако регулярность приемов пищи сохранять стоит. Это даст гарантию, что метаболизм будет в порядке, а соблюдение здорового питания не будет вызывать никакого дискомфорта.

Неправильное похудение может быть опасным / Фото Pixabay

Откажитесь от перекусов

Если часто делать перекусы, то можно получить обратный эффект – замедление метаболизма. Также такой подход будет стимулировать постоянную выработку желудочного сока, вследствие чего чувство голода практически не будет исчезать.

Попробуйте вернуться к 3-кратному рациону. В перерывах старайтесь ничего не потреблять, а особенно – сладкое.

Придерживайтесь правила сбалансированной тарелки

Здесь нужно руководствоваться простым принципом:

1/4 – это белок;

1/2 – овощи, ягоды или фрукты;

остальное – углеводы и полезные жиры.

Жиры важны для гормональной системы, поэтому ни в коем случае нельзя от них отказываться.

Больше двигаться

Короткой прогулки на свежем воздухе вполне достаточно. Не стоит сразу изнурять себя тяжелыми тренировками, тело просто должно быть в тонусе.

Помните, что в начале и до консультации со специалистом достаточно соблюдения базовых принципов. Все остальное требует надзора квалифицированных специалистов, которые помогут предотвратить вред для здоровья.

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