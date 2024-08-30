Якщо дитина не може заснути: як допомогти дитині поринути у світ сновидінь
Джерело:My Kids Time
Здоровий сон – запорука здоров'я наших дітей. Однак інколи малюкам не вдається одразу заснути, тож у батьківському арсеналі повинні бути прийоми, які їм допоможуть.
Базові правила для сну дитина: спокійне середовище, ніяких гаджетів перед тим, як йти в ліжко, а також відмова від солодкої їжі та напоїв ввечері. Втім, якщо це не працює, потрібно спробувати скористатися одним із цих способів.
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- Легкий масаж
Легкі та заспокійливі дотики допоможуть дитині зняти напругу. Малюкам буде легше поринути у сон, відчуваючи ніжні заспокійливі дотики.
- Тепла ванна і піжама
Перед сном варто покупати дитину у теплій воді, її тіло розслабиться, а емоції вгамуються. Додайте улюблену піжаму – і з засинанням точно не буде ніяких проблем.
- Подушка у формі валика
Вона набирає популярності не лише серед дітей, а й підлітків. Вона створює відчуття, ніби хтось є поруч, а також розширює кількість поз для сну.
- Температура
Оптимальна температура в дитячій кімнаті – 16 – 20 градусів. Якщо турбуєтеся, що дитина змерзне, то краще попіклуватися про неї за допомогою теплої ковдри.
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