Пішла проти правил

Усі експерти радять батькам контролювати час дітей перед екранами та по можливості встановлювати часові обмеження. Однак мама Великої Британії на ім'я Джей робить все навпаки і каже, що абсолютно про це не шкодує.

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Під час літніх канікул її діти могли цілими днями дивитися Youtube та Netflix, і це її абсолютно не бентежить.

Які аргументи наводить жінка

Джей заявляє, що не збирається грати роль "ідеальної матусі". Вона не хоче встановлювати для дітей строгий режим поза школою, а відтак, вони вільні робити усе, що хочуть, навіть їсти шкідливу їжу та пити багато солодких газованих напоїв.

На думку жінки, в життя їхніх дітей з часом обов'язково прийде дисципліна, однак зараз вона не готова їх обмежувати. Втім, вона встановила контроль за контентом, який дивляться діти, адже розуміє, як він може впливати на малюків.

Раніше ми писали про помилки батьків, через які діти перестають їх слухатись.