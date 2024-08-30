Базові правила для сну дитина: спокійне середовище, ніяких гаджетів перед тим, як йти в ліжко, а також відмова від солодкої їжі та напоїв ввечері. Втім, якщо це не працює, потрібно спробувати скористатися одним із цих способів.

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Легкий масаж

Легкі та заспокійливі дотики допоможуть дитині зняти напругу. Малюкам буде легше поринути у сон, відчуваючи ніжні заспокійливі дотики.

Тепла ванна і піжама

Перед сном варто покупати дитину у теплій воді, її тіло розслабиться, а емоції вгамуються. Додайте улюблену піжаму – і з засинанням точно не буде ніяких проблем.

Подушка у формі валика

Вона набирає популярності не лише серед дітей, а й підлітків. Вона створює відчуття, ніби хтось є поруч, а також розширює кількість поз для сну.

Температура

Оптимальна температура в дитячій кімнаті – 16 – 20 градусів. Якщо турбуєтеся, що дитина змерзне, то краще попіклуватися про неї за допомогою теплої ковдри.

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