Базовые правила для сна ребенка: спокойная среда, никаких гаджетов перед тем, как идти в кровать, а также отказ от сладкой еды и напитков вечером. Впрочем, если это не работает, нужно попробовать воспользоваться одним из этих способов.

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Легкий массаж

Легкие и успокаивающие прикосновения помогут ребенку снять напряжение. Малышам будет легче погрузиться в сон, чувствуя нежные успокаивающие прикосновения.

Теплая ванна и пижама

Перед сном стоит покупать ребенка в теплой воде, его тело расслабится, а эмоции успокоятся. Добавьте любимую пижаму – и с засыпанием точно не будет никаких проблем.

Подушка в форме валика

Она набирает популярность не только среди детей, но и подростков. Она создает ощущение, будто кто-то есть рядом, а также расширяет количество поз для сна.

Температура

Оптимальная температура в детской комнате – 16 – 20 градусов. Если беспокоитесь, что ребенок замерзнет, то лучше позаботиться о нем с помощью теплого одеяла.

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