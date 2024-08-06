Коли діти повинні говорити

Часто батьки орієнтуються на успішні приклади в соцмережах та у своєму оточенні, що не дуже правильно. Кожна дитина проявляється індивідуально, тому не треба зациклюватися на уявних змаганнях "а коли заговорив ваш малюк".

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Зазвичай активно сипати словами діти починають у віці від 18 місяців до 3 років. Втім, якщо вас таки підточують сумніви, то завжди можна звернутися до педіатра або логопеда.

Як допомогти дитині говорити

Перш за все – самі активно говоріть з дитиною. Малюки – чудові наслідувачі, тому їм потрібен приклад. Ще один лайфхак – активно реагувати на всі звуки, які видають малята. Так ви дасте сигнал, що комунікація має зворотний зв'язок.

Також постійно говоріть з дитиною: коли змінюєте підгузок, годуєте чи гуляєте. Постійно заохочуйте повторювати за вами.

І дуже важливий аспект – читання. Доведено, що це прекрасний спосіб заохочення дітей до спілкування та промовляння слів, тож знайдіть час, аби почитати казки та цікаві історії.

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