Когда дети должны говорить
Часто родители ориентируются на успешные примеры в соцсетях и в своем окружении, что не очень правильно. Каждый ребенок проявляется индивидуально, поэтому не надо зацикливаться на мнимых соревнованиях "а когда заговорил ваш малыш", пишет Baby 24.
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Обычно активно сыпать словами дети начинают в возрасте от 18 месяцев до 3 лет. Впрочем, если вас таки подтачивают сомнения, то всегда можно обратиться к педиатру или логопеду.
Как помочь ребенку говорить
Прежде всего – сами активно говорите с ребенком. Малыши – замечательные подражатели, поэтому им нужен пример. Еще один лайфхак – активно реагировать на все звуки, которые издают малыши. Так вы дадите сигнал, что коммуникация имеет обратную связь.
Также постоянно говорите с ребенком: когда меняете подгузник, кормите или гуляете. Постоянно поощряйте повторять за вами.
И очень важный аспект – чтения. Доказано, что это прекрасный способ поощрения детей к общению и проговариванию слов, поэтому найдите время, чтобы почитать сказки и интересные истории.