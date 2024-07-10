Як допомогти дитині перейти на українську: дієві поради від психологині

Зараз як ніколи важливо, щоб діти вільно розмовляли рідною мовою. Через різні обставини багатьом дітям потрібен перехід на неї, але трішки практики – і все буде гаразд.

Змінювати мову спілкування – складне завдання для будь-якого віку, а в умовах стресу через повномасштабну війну і поготів. Однак коли є бажання та правильна методика – немає нічого неможливого. Психологиня фонду "Голоси дітей" Марина Дробишева розповіла Baby 24 про дієві методи, з допомогою яких батьки можуть допомогти дітям перейти на українську.

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Перехід на українську – нова навичка

Виражаючи свої думки рідною мовою, ми зазвичай не замислюємося над кожним словом, адже добираємо їх здебільшого підсвідомо. Якщо ж людина опановує нову мову, їй доводиться заново формувати цю навичку. І хоча більшість з нас має певний запас українських слів і перехід відбувається не зовсім з нуля, все одно цей процес вимагає зусиль, часу та наснаги – як від дорослих, так і від дітей.

При цьому дітям буває ще важче, ніж дорослим, адже їхня психіка більш вразлива. Вони стикаються з різними з труднощами: від звички, яку важко подолати, до нерозуміння друзів. Тому завдання дорослих – підтримати дитину на цьому шляху,

– наголосила Марина Дробишева.

Як заохотити дитину перейти на українську

Що менша дитина, то простіше відбувається перехід на нову мову. Маленькі діти у всьому наслідують батьків, тому дорослим достатньо показувати власний приклад, створюючи навколо дитини україномовне середовище.

З дітьми шкільного віку доведеться докласти трохи більше зусиль – потрібно їх зацікавити українською. Поясніть, яку користь отримує дитина від переходу, чому це важливо, як це розширить її можливості. Важливо, щоб з’явилося бажання, а разом з ним – і мотивація.

Неприпустимо вдаватися до тиску, адже він породжує супротив і призводить до зворотного результату. Не варто казати: "Російська – це мова окупантів, як тобі не соромно неї розмовляти" чи "Наші військові нас захищають, а ти не можеш навіть на українську перейти". Такі слова викликатимуть відчуття провини, що є руйнівним для дитячої психіки. Заохочення мають бути виключно у позитивному ключі.

Найскладніше домовитися з підлітком, адже у цьому віці дитина відчуває внутрішню потребу чинити бунт проти дорослих, встановлювати свої кордони та захищати їх, показати батькам свою несхожість на них. Можливо, підліток і сам задумувався про те, щоб більше спілкуватися українською, але почувши про це від батьків, може навмисно опиратися. Тому важливо вибудовувати з дитиною довірливі стосунки, вести діалог, діяти м’яко й без насилля. Необхідно, щоб підліток ухвалив рішення самостійно, добровільно й усвідомлено.

Як спростити процес переходу для дітей

Аби дитина перейшла на українську максимально легко, швидко та без зайвого стресу, важливо створити їй допоміжні умови. Насамперед йдеться про україномовне культурне середовище, у якому діти будуть постійно чути мову, звикати до неї та вчитися нею послуговуватися.

Регулярна практика . Формування будь-якої навички вимагає системності та регулярних дій. На початку можна домовитися з дитиною про два-три дні на тиждень, коли ви говорите лише українською. Потім, коли це увійде у звичку, поступово збільшувати кількість "україномовних" днів.

. Формування будь-якої навички вимагає системності та регулярних дій. На початку можна домовитися з дитиною про два-три дні на тиждень, коли ви говорите лише українською. Потім, коли це увійде у звичку, поступово збільшувати кількість "україномовних" днів. Контент . Пропонуйте сину чи дочці книги, мультфільми, фільми, аудіоказки українською.

. Пропонуйте сину чи дочці книги, мультфільми, фільми, аудіоказки українською. Сімейне дозвілля . Гарний варіант – збиратися усією родиною, читати книги вголос, а потім обговорювати прочитане. Це підходить не лише для маленьких дітей, адже можна знайти літературу, яка зацікавить підлітків. Також гарним рішенням будуть українські пісні.

. Гарний варіант – збиратися усією родиною, читати книги вголос, а потім обговорювати прочитане. Це підходить не лише для маленьких дітей, адже можна знайти літературу, яка зацікавить підлітків. Також гарним рішенням будуть українські пісні. Правила. Якщо ви ухвалили сімейне рішення про перехід на українську, необхідно, щоб всі його дотримувалися. Дитина сприйматиме це як гру, проте водночас у неї формуватимуться усвідомлення про те, що таке відповідальність. Але важливо не "перегинати палку", якщо дитина втомлена і не в ресурсі, перехід на українську повинен асоціюватися лише з позитивним досвідом.

Постійна підтримка

Поки українська мова не стала для дитини звичною, важливо постійно підтримувати її мотивацію. Найкраще – заохочувати компліментами. Навіть якщо зараз дитина послуговується суржиком, виділяйте ті моменти, де їй вдається сказати правильно.

Знецінювати зусилля та сварити за помилки у мовленні категорично не можна. Це відбиває бажання розвиватися.

Що стосується виправлень, то найкраще запитати дитину, як вона до них ставиться. У будь-якому випадку важливо вказувати на помилки у дружньому тоні, щоб дитина сприймала це як допомогу, а не критику.

Однією з проблем може стати несприйняття з боку друзів. В такому випадку. У такому випадку поясніть дитині, що всі люди – різні. Завжди знайдуться ті, хто нас не підтримує чи не погоджується з нами. Тому потрібно вміти стояти на своєму та захищати свої цінності. Якщо стосунки з друзями щирі, за деякий час вони приймуть вибір дитини. Якщо ні, то запропонуйте дитині поміркувати, чи потрібне їй таке спілкування. Допоможіть знайти нову спільноту, де дитина зустріне однодумців: це можуть бути різноманітні гуртки або навіть інша школа чи садок.