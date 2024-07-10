Как помочь ребенку перейти на украинский: действенные советы от психолога

Сейчас как никогда важно, чтобы дети свободно разговаривали на родном языке. В силу разных обстоятельств многим детям нужен переход на него, но немного практики – и все будет хорошо.

Менять язык общения – сложная задача для любого возраста, а в условиях стресса из-за полномасштабной войны и подавно. Однако когда есть желание и правильная методика – нет ничего невозможного. Психолог фонда "Голоса детей" Марина Дробышева рассказала Baby 24 о действенных методах, с помощью которых родители могут помочь детям перейти на украинский.

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Переход на украинский – новый навык

Выражая свои мысли на родном языке, мы обычно не задумываемся над каждым словом, ведь подбираем их в основном подсознательно. Если же человек осваивает новый язык, ему приходится заново формировать этот навык. И хотя большинство из нас имеет определенный запас украинских слов и переход происходит не совсем с нуля, все равно этот процесс требует усилий, времени и сил – как от взрослых, так и от детей.

При этом детям бывает еще труднее, чем взрослым, ведь их психика более уязвима. Они сталкиваются с различными с трудностями: от привычки, которую трудно преодолеть, до непонимания друзей. Поэтому задача взрослых – поддержать ребенка на этом пути,

– подчеркнула Марина Дробышева.

Как поощрить ребенка перейти на украинский

Чем меньше ребенок, тем проще происходит переход на новый язык. Маленькие дети во всем подражают родителям, поэтому взрослым достаточно показывать собственный пример, создавая вокруг ребенка украиноязычную среду.

С детьми школьного возраста придется приложить немного больше усилий – нужно их заинтересовать украинским. Объясните, какую пользу получает ребенок от перехода, почему это важно, как это расширит его возможности. Важно, чтобы появилось желание, а вместе с ним – и мотивация.

Недопустимо прибегать к давлению, ведь оно порождает сопротивление и приводит к обратному результату. Не стоит говорить: "Русский – это язык оккупантов, как тебе не стыдно на нем разговаривать" или "Наши военные нас защищают, а ты не можешь даже на украинский перейти". Такие слова будут вызывать чувство вины, что является разрушительным для детской психики. Поощрения должны быть исключительно в положительном ключе.

Сложнее всего договориться с подростком, ведь в этом возрасте ребенок испытывает внутреннюю потребность бунтовать против взрослых, устанавливать свои границы и защищать их, показать родителям свою непохожесть на них. Возможно, подросток и сам задумывался о том, чтобы больше общаться на украинском, но услышав об этом от родителей, может намеренно сопротивляться. Поэтому важно выстраивать с ребенком доверительные отношения, вести диалог, действовать мягко и без насилия. Необходимо, чтобы подросток принял решение самостоятельно, добровольно и осознанно.

Как упростить процесс перехода для детей

Чтобы ребенок перешел на украинский максимально легко, быстро и без лишнего стресса, важно создать ему вспомогательные условия. Прежде всего речь идет об украиноязычной культурной среде, в которой дети будут постоянно слышать язык, привыкать к нему и учиться им пользоваться.

Регулярная практика . Формирование любого навыка требует системности и регулярных действий. В начале можно договориться с ребенком о двух-трех днях в неделю, когда вы говорите только на украинском. Затем, когда это войдет в привычку, постепенно увеличивать количество "украиноязычных" дней.

. Формирование любого навыка требует системности и регулярных действий. В начале можно договориться с ребенком о двух-трех днях в неделю, когда вы говорите только на украинском. Затем, когда это войдет в привычку, постепенно увеличивать количество "украиноязычных" дней. Контент . Предлагайте сыну или дочери книги, мультфильмы, фильмы, аудиосказки на украинском.

. Предлагайте сыну или дочери книги, мультфильмы, фильмы, аудиосказки на украинском. Семейный досуг . Хороший вариант – собираться всей семьей, читать книги вслух, а потом обсуждать прочитанное. Это подходит не только для маленьких детей, ведь можно найти литературу, которая заинтересует подростков. Также хорошим решением будут украинские песни.

. Хороший вариант – собираться всей семьей, читать книги вслух, а потом обсуждать прочитанное. Это подходит не только для маленьких детей, ведь можно найти литературу, которая заинтересует подростков. Также хорошим решением будут украинские песни. Правила. Если вы приняли семейное решение о переходе на украинский, необходимо, чтобы все его придерживались. Ребенок будет воспринимать это как игру, однако в то же время у него будут формироваться осознания о том, что такое ответственность. Но важно не "перегибать палку", если ребенок уставший и не в ресурсе, переход на украинский должен ассоциироваться только с положительным опытом.

Постоянная поддержка

Пока украинский язык не стал для ребенка привычным, важно постоянно поддерживать его мотивацию. Лучше всего – поощрять комплиментами. Даже если сейчас ребенок пользуется суржиком, выделяйте те моменты, где ему удается сказать правильно.

Обесценивать усилия и ругать за ошибки в речи категорически нельзя. Это отбивает желание развиваться.

Что касается исправлений, то лучше спросить ребенка, как он к ним относится. В любом случае важно указывать на ошибки в дружеском тоне, чтобы ребенок воспринимал это как помощь, а не критику.

Одной из проблем может стать неприятие со стороны друзей. В таком случае. В таком случае объясните ребенку, что все люди – разные. Всегда найдутся те, кто нас не поддерживает или не соглашается с нами. Поэтому нужно уметь стоять на своем и защищать свои ценности. Если отношения с друзьями искренние, через некоторое время они примут выбор ребенка. Если нет, то предложите ребенку подумать, нужно ли ему такое общение. Помогите найти новое сообщество, где ребенок встретит единомышленников: это могут быть различные кружки или даже другая школа или садик.