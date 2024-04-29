Дети любят имитировать звуки животных, и некоторым удается достичь в этом просто безумных успехов. Их таланты высоко оценивают и в социальных сетях.

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Райли Кей Скотт– 5-летняя девочка, которая покорила сеть своей имитацией рычания льва. Если включить видео и закрыть глаза, то вам покажется, что лев находится прямо рядом с вами.

В сети поражены умением девочки и восхищаются тем, какого результата ей удалось добиться. Кстати говоря, Люди, которые просмотрели видео Райли в Х, нашли ее аккаунт в ТикТок. Они отмечают, что она очень милая и умная девочка, поэтому желают ей исполнение всех мечтаний.

Раньше мы писали о темнокожем первокласснике, который покорил сеть исполнением известной юморески.