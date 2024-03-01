Небезпека від втрати години сну

Сон є вкрай важливою частиною нашого життя, а особливо це стосується дітей. Якщо вони втратять навіть одну годину сну, наслідки можуть бути важкими, як для психічного, так і фізичного здоров'я.

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Як показало дослідження AMA Network Open, недосипання суттєво погіршує самопочуття дітей. Вони починають гірше навчатися, а якість їхнього життя падає.

Такий солодкий сон / Фото Pixabay

Науковці для експерименту почали вкладати групу дітей на одну годину пізніше звичного. Що стосується прокидання, то воно відбувалося у звичний час. Як повідомили батьки в анкетуванні, вже через тиждень шкільні результати дітей погіршилися, також вони помітили втрату активності та загальний негативний стан.

Як цього уникнути

Режим сну – це те, чого ви повинні дотримуватися дуже ретельно, а винятки з правил можуть ставатися лише зрідка та з особливого приводу. Чим би не була зайнята дитина – домашнє завдання, перегляд фільму чи читання книжки, її потрібно вкладати до ліжка у той самий час.

Не забувайте про цифрову гігієну – за кілька годин до сну краще обмежити доступ малюків до будь-яких екранів. Завдяки цьому їхня нервова система не буде перезбудженою, а процес засинання не займатиме багато часу.