Спостерігаючи за малюками уві сні, можуть запитувати себе, а чи правильно ті сплять. Річ у тім, що діти полюбляють абсолютно різні пози, і деякі з них здаються нам незручними, тому виникає спокуса перевернути їх на спину.

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Батькам головне запам'ятати одне просте правило: поки сон малюка виглядає спокійним, дитина спить міцно, попри дивну позу, і проблем з диханням немає – будити чи перевертати дитину немає абсолютно ніякої потреби.

Чому немовлята люблять спати у дивних позах

Діти не обирають пози для сну свідомо. Вони здатні заснути у позах, в яких би дорослі точно відчували б дискомфорт. Улюблене положення багатьох малюків – це "сон на колінах", з піднятою догори попою.

Такий солодкий сон / Фото Pixabay

Також немовлята люблять згортатися клубочком. Цьому є логічне пояснення – 9 місяців вони жили в такій позі, коли були в утробі. Відповідно, сон в цих позах надає дитині почуття безпеки та нагадує про солодкі миті життя в маминому животику.

Згодом дитина починає опановувати своє тіло та підбирати позу для сну під власні вподобання. Краща координація рухів та покращення терморегуляції сприяють тому, що дитина починає експериментувати з положеннями для сну.

Головне – звертати увагу на дихання. Якщо дитина дихає вільно, то можете не турбуватися, адже в мозку навіть малесенької дитини достатньо навичок, аби подати сигнал про дискомфорт.