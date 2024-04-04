Діти – опора Кейт Міддлтон

Хвороба Кейт Міддлтон стала важкою новиною для шанувальників королівської сім'ї. Увесь світ спостерігає за її боротьбою та сподівається, що перемога у цій дуелі буде за принцесою Уельською.

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Як повідомили інсайдери, окрім Вільяма Кейт отримала надпотужну підтримку від дітей. Вони не просто проявили недитячу стійкість після страшної новини, а й намагаються усіляко розрадити маму.

Діти завжди були центром всесвіту Вільяма та Кейт. Коли їм вдається весело провести час разом – це неймовірно впливає на атмосферу,

– розповіли джерела.

Щаслива мама в оточенні дітей / Фото з Х PRINCE OF WALES

Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї багато часу проводять з батьками та роблять все для того, аби дорослі усміхалися. Будемо сподіватися, що зусилля дітей, любов Вільяма та сила Кейт змусять недугу відступити, і щаслива сім'я ще довго насолоджуватися товариством один одного.

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