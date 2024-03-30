Напевно, усі батьки погодяться з тим, що правила та розпорядок дня важливі у будь-якому випадку. І чим більше дітей – тим більш критичне значення вони мають, аби усе працювало так, як треба.

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Відома блогерка та мати 6 дітей Шерон Джонсон поділилася своїми правилами лайфхаками, які можуть спростити життя іншим батькам.

Купатися – лише двічі на тиждень

Правило, яке одразу "підірвало" мережу. Жінка заспокоїла підписників: коли є потреба, діти обов'язково миються, але коли мова йде про обов'язкове купання, то вона підтримує процедуру лише двічі на тиждень.

Вона також наголосила на тому, що їхня сім'я наразі користується лише одним душем, тому покупати усіх в один день виходить вкрай рідко.

Гаджети – лише один раз в тиждень на годину

Шерон переконана – телебачення, телефони, планшети та інші гаджети негативно впливають на поведінку дітей. Вони стають неконтрольованими, а коли малюків 6, це перетворюється на велику проблему.

Вона дозволяє використовувати цифрові пристрої впродовж години лише один раз на тиждень (йдеться про розваги, а не навчання). На її думку, цього цілком досить, щоб поговорити з друзями чи переглянути розважальний контент.

Плата старшим дітям за догляд з молодшими

Шерон вважає, що старші діти не повинні сидіти з меншими братами або сестрами, а мають жити своє власне життя. Якщо ж така потреба виникає, то це сприймається як робота, а отже, варто потурбуватися про оплату.

Звісно, йдеться про символічні гроші, але тут повага до старших дітей та розуміння їхнього особистого простору.