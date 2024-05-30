Діти-моделі: мережу підкорює оригінальний тренд з відомим брендом
Джерело:ТікТок shynkarenko_alya
Напевно, пам'ять гаджетів усіх батьків заповнена світлинами з дітьми. Однак завжди є можливість вигадати щось оригінальне.
Світлини з дітьми – це завжди мило та надихаюче. Тому чому б не перетворити їх на справжніх моделей?
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Соціальну мережу ТікТок почав підкорювати новий тренд "Zara models be like", в якому малюків зображають в ролі моделей відомо бренду. Фотографії виходять не лише кумедними, деякі діти цілком могли б яскраво демонструвати fashion-лайфстайл.
Як виглядає новий тренд: відео
Мам з радістю діляться оригінальними фото своїх малюків-моделей, а мережа не може натішитися "новими представниками" модної індустрії.
Раніше ми писали про те, що Періс Хілтон вислухала критику через відео з сином.