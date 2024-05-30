Світлини з дітьми – це завжди мило та надихаюче. Тому чому б не перетворити їх на справжніх моделей?

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Соціальну мережу ТікТок почав підкорювати новий тренд "Zara models be like", в якому малюків зображають в ролі моделей відомо бренду. Фотографії виходять не лише кумедними, деякі діти цілком могли б яскраво демонструвати fashion-лайфстайл.

Як виглядає новий тренд: відео

Мам з радістю діляться оригінальними фото своїх малюків-моделей, а мережа не може натішитися "новими представниками" модної індустрії.

Раніше ми писали про те, що Періс Хілтон вислухала критику через відео з сином.