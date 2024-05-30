Фотографии с детьми – это всегда мило и вдохновляюще. Поэтому почему бы не превратить их в настоящих моделей?

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Социальную сеть ТикТок начал покорять новый тренд "Zara models be like", в котором малышей изображают в роли моделей известного бренда. Фотографии получаются не только забавными, некоторые дети вполне могли бы ярко демонстрировать fashion-лайфстайл.

Как выглядит новый тренд: видео

Мам с радостью делятся оригинальными фото своих малышей-моделей, а сеть не может нарадоваться "новыми представителями" модной индустрии.

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