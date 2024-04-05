Підтримка від хлопчика та вдячність військових

У прифронтовій зоні відбулася історія, яка розчулить кожного українця. Про неї розповів волонтер Алекс Бонд.

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Цей хлопець завжди зустрічав вертольоти з прапором, бажав їм удачі та повернутися живими,

– розповів волонтер.

Герої ЗСУ вирішили віддячити маленькому хлопчику за щиру підтримку. Вони стали посеред поля, де він їх зустрічав, аби пригостити його цукерками.

Щемливе відео швидко розлетілося мережею.

Українці щиро захоплюються як хлопчиком, так і теплим вчинком військових, який він запам'ятає на все життя. Радості хлопчика не було меж, а такі історії вкотре нагадують про те, як важливо підтримувати один одного та помічати такі світлі вчинки.