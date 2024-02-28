Фантастичний результат юного волонтера

Дмитру Катаману зі Стрия, що на Львівщині, вдалося втілити неймовірне – зібрати на потреби української армії понад 2 мільйони гривень. 13-річний хлопець почав волонтерити одразу після того, як до лав війська приєднався його тато.

Цікаво Мрії повинні здійснюватися: як поліцейські Івано-Франківська мило виконали бажання хлопчика

Хлопчина збирає гроші на армію кожного дня. Він виходить у центр міста із столиком та презентує сувеніри, які дарує за найбільші донати. Найбільше грошей йому вдається збирати у будні дні.

В будні дні набагато більше людей, тоді різниця донатів у два-три рази. В основному найбільше потрібно було – це автомобілі. А з самого початку були дуже потрібні одяг, дрони, тепловізори, бо на той момент нічого не було,

– розповів юний волонтер.

Юрій збирав гроші не лише на Львівщині, а й Києві. За майже два роки йому разом з військовими вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень.

Юний волонтер активно допомагає військовим / Фото Суспільне

Спочатку він стояв на вулиці зі скринькою, однак згодом мама придбала хлопцеві столик, оскільки він проводив на вулиці по декілька годин на день. Юрій вважає волонтерство своїм обов'язком і вже намагається закрити нову потребу – зібрати кошти на мікроавтобус для військових медиків, щоби вони могли евакуювати поранених.