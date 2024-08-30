Влаштуйте дітям святом: готуємо картоплю фрі, яка нічим не поступиться ресторанним

30 серпня 2024, 18:36
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Картопля фрі – це страва, яку обожнюють усі діти. Саме її вони часто обирають в ресторанах, але ви можете влаштувати їм сюрприз, не покидаючи дому.

Діти обожнюють картоплю фрі, однак не варто часто нею зловживати. Олія та сіль – далеко не найкращі елементи харчування для малюків, але зрідка можна робити виключення.

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Рецепт картоплі фрі 

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 1 кілограм картоплі;
– стакан рафінованої олії;
– сіль – опціонально. 

Приготування: 

  1. Картоплю чистимо та нарізаємо соломкою.
  2. Потім дуже добре промиваємо, щоб змити крохмаль, і обсушуємо. 
  3. У сотейник наливаємо олію, ставимо його на вогонь та доводимо олію до кипіння.
  4. Закидаємо картоплю в олію невеликими порціями та смажте 3 – 4 хвилини, до утворення золотої скоринки.
  5. Готову картоплю виймаємо шумівкою та викладаємо на паперові рушники.
  6. Соус можна приготувати власноруч, а газовані напої краще замінити компотом. 

Смачного!

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