Устройте детям праздник: готовим картошку фри, которая ничем не уступит ресторанной
30 августа 2024, 18:36Читати новину українською
Картофель фри – это блюдо, которое обожают все дети. Именно его они часто выбирают в ресторанах, но вы можете устроить им сюрприз, не покидая дома.
Дети обожают картошку фри, однако не стоит часто ею злоупотреблять. Масло и соль – далеко не лучшие элементы питания для малышей, но изредка можно делать исключения.
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Рецепт картофеля фри
Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– стакан рафинированного масла;
– соль – опционально.
Приготовление:
- Картофель чистим и нарезаем соломкой.
- Затем очень хорошо промываем, чтобы смыть крахмал, и обсушиваем.
- В сотейник наливаем масло, ставим его на огонь и доводим масло до кипения.
- Забрасываем картофель в масло небольшими порциями и жарьте 3 – 4 минуты, до образования золотой корочки.
- Готовый картофель вынимаем шумовкой и выкладываем на бумажные полотенца.
- Соус можно приготовить собственноручно, а газированные напитки лучше заменить компотом.
Приятного аппетита!
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